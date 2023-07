Politie onderzoekt steekincident Purmerend

Getuigen en camerabeelden

De politie kan uw hulp gebruiken. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord aan de Zonnelaan rond genoemd tijdstip? Of heeft u camerabeelden die van belang zijn voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via het bijgaande formulier. Anoniem melden kan uiteraard ook via 0800-7000.