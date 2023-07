Schietincident Eikenstraat Leeuwarden

Donderdag 20 juli rond 12:45 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen van een ernstig geweldsincident, waarbij een man zwaargewond zou zijn geraakt. Toegesnelde agenten troffen de 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland op de Ribesstraat. Het bleek te gaan om een schietincident. Medische hulpverlening was snel ter plaatse en het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen te worden behandeld. Omdat er geen verdachte meer op de plaats delict aanwezig was, kwamen de politiehelikopter en de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse om samen met agenten te zoeken. Op de plaats van het incident is sporenonderzoek gedaan

Eén verdachte aangehouden

Na het schietincident verlieten vermoedelijk twee mannen de plaats van het incident. De DSI heeft op de Pieter Stuyvesantweg een inval gedaan, maar hier werd geen verdachte aangetroffen. Niet veel later, rond 15:30 uur, meldde zich een 33-jarige man uit Leeuwarden op het bureau aan de Holstmeerweg in Leeuwarden. Hij is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid en zal worden verhoord. Op dit moment is de recherche nog druk met het onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Heeft u informatie of bent u getuige geweest van dit schietincident en heeft u de politie nog niet gesproken? Of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Neem in al die gevallen direct contact met ons op. Dit kan door te bellen met 0900-8844. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Anoniem uw informatie delen kan via 0800-7000.