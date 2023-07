Aanhouding na steekincident in ziekenhuis en gevaarlijk rijgedrag

Bij een incident in het ziekenhuis werd één slachtoffer, een bezoeker van het ziekenhuis, neergestoken. Het slachtoffer werd direct in het ziekenhuis opgenomen en is momenteel buiten levensgevaar. De verdachte vluchtte na het steekincident met een busje weg. In het ziekenhuis vielen geen andere gewonden.

Tijdens zijn vluchtweg vertoonde de verdachte zeer gevaarlijk rijgedrag en veroorzaakte hij meerdere verkeersincidenten, waarbij zeven auto’s werden geraakt. Een aantal bestuurders van de geraakte auto’s zijn ter plaatse door de ambulance gecontroleerd. De man kon op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk worden aangehouden.

Slachtofferhulp

De impact op omstanders en betrokkenen was groot. Er waren veel getuigen van deze incidenten. Daarom is er in dit soort gevallen voor iedereen die daar behoefte aan heeft slachtofferhulp beschikbaar. Slachtofferhulp is te bereiken via het telefoonnummer 0900-0101.