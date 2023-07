Man beroofd van scooter, verdachte aangehouden

Het 23-jarige slachtoffer uit Vlissingen is rond 17.00 uur aanwezig bij het station met een aantal vrienden. Daar worden zij aangesproken door een drietal jongens. Zij lopen weer weg en enkele minuten later komen zij weer terug. Zij bedreigen het slachtoffer en nemen zijn scooter mee. Getuigen zien later de scooter met een andere bestuurder rijden en zo komen er uiteindelijk verdachten in beeld.

Later die avond zien agenten rond 21.30 uur een soortgelijke scooter rijden. Na een korte achtervolging, waarbij de bestuurder het stopteken negeert, valt de bestuurder met het voertuig. De bijrijder en bestuurder gaan ervandoor. Beide mannen worden te voet achtervolgd, de bestuurder wordt aangehouden op de Meanderlaan, de bijrijder is ontkomen. Na controle blijkt dat de 17-jarige verdachte geen rijbewijs heeft. Hij is aangehouden en meegenomen naar de politiecel.

Heeft u iets gezien of weet u meer over de andere verdachten? Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.