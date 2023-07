Politie zoekt getuigen van straatroof

Rond 00.20 uur ontving de meldkamer een melding van een slachtoffer die door meerdere personen was beroofd en mishandeld. Agenten treffen het slachtoffer aan en nemen hem mee naar het bureau voor een aangifte. Volgens het slachtoffer zou een groep jongeren zijn persoonlijke spullen hebben afgenomen en meerdere malen geschopt hebben. Het slachtoffer wordt onwel op het bureau en is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben in de buurt van Plein Vierwinden/Schoolstraat. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.