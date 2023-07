Opslaglocatie drugs gevonden na anonieme tip

Naar aanleiding van een anonieme tip controleerden gemeente en politie het pand. Nadat de chemicaliën en apparatuur werden aangetroffen, heeft de Landelijke Faciliteit Ontmanteling alles op een veilige manier afgevoerd. Een 45-jarige man uit de gemeente Schagen is aangehouden en de politie zet het onderzoek voort.

Risico’s

Bij de productie van drugs worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Zij kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu en leiden tot explosies, gevolgd door brand. Daarnaast kan een locatie waar (grondstoffen voor) drugs worden opgeslagen of geproduceerd leiden tot meer crimineel verkeer in de buurt. Hierdoor wordt de buurt onveiliger.

Voorkom gevaar, meld vermoedens

Om drugscriminaliteit tegen te gaan en gevaarlijke situaties in uw omgeving te voorkomen, is uw hulp onmisbaar. Heeft u een vermoeden van een drugslab of een drugsopslaglocatie bij u in de buurt? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000, of bel met de politie via 0900-8844. Wilt u weten hoe u een drugslab kunt herkennen? Kijk dan op www.nhdrugsalert.nl.