Man berooft groep jongeren

De dader kwam uit de richting van de Moerasspirealaan toen hij vier van de zes jongens in eerste voorbijfietste. Na het passeren van een hekje op de weg, fietste hij ook de andere twee jongens voorbij en ging hij in langzaam tempo voor hen fietsen. Hierop haalde hij een vuurwapen achter zijn broekband vandaan waarna hij de jongens dwong om geld en waardevolle spullen af te geven. De vier andere jongens zagen het voorval gebeuren en keerden hierop om. Na de beroving draaide ook de dader om en keerde terug in de richting waar hij vandaan kwam. Hierbij fietste hij de vier andere jongens voor de tweede keer voorbij.

De zes jongens zijn geschrokken, maar er is niemand gewond geraakt. De politie zoekt getuigen die deze bewuste nacht in de omgeving van de Keppelerdijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u tips? Neem dan contact op via 0900-8844, maak gebruik van het tipformulier of bel anoniem via 0800-7000.



2023333850