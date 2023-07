Verdachte aangehouden voor gewapende overval

Rond 16.45 uur ging de verdachte de supermarkt aan de Koetsiersweg in en eiste onder bedreiging van een steekwapen geld uit de kassa. Vervolgens vluchtte de man met buit de supermarkt uit en vertrok richting de Hoofdstraat. Agenten startten direct een grote zoekactie en konden niet veel later, mede dankzij een goed signalement van oplettende getuigen, de verdachte aanhouden in een pizzeria aan de Hoofdstraat. De 26-jarige man uit Duitsland zit op dit moment vast en wordt gehoord.

Getuigen gezocht

Ondanks de aanhouding van de verdachte komt de politie nog graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben tijdens deze overval. Was u getuige of beschikt u over videobeelden uit de omgeving? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.