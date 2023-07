Insluiper verzorgingshuis aangehouden

Tilburg - In een woonzorgcentrum in Tilburg Noord is donderdag 20 juli jl. omstreeks 18.30 uur een 54-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats betrapt in de kamer van een bejaard echtpaar. Hij werd uiteindelijk overmeesterd door twee medewerkers en overgedragen aan de politie. De verdachte is een veelpleger die al gezocht werd voor twee soortgelijke zaken in het land.