Gewonde bij steekpartij Purmerend

Purmerend - Een 17-jarige jongen is gewond geraakt bij een steekincident aan de Dotterbloem in Purmerend. Dit gebeurde op donderdagavond 20 juli rond 22.30 uur. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om daar aan zijn verwondingen behandeld te worden. De politie heeft in ieder geval twee verdachten op het oog. Mogelijk is er ook sprake van een derde verdachte. Dit zal het onderzoek uit moeten wijzen.