Geweldsincident - Torenstraat - Enkhuizen

Zaterdagochtend rond 00.40 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij op de Torenstraat in Enkhuizen. Op de gemelde plek trof de politie enkele personen met verwondingen aan. Een 24-jarige man uit Drechterland was dusdanig mishandeld dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest.

De politie doet onderzoek naar wat die nacht op de Torenstraat plaatsvond. Heeft u iets gezien, gehoord, of gefilmd? Deel uw informatie met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

2023157243