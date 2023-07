Beroving - Stadhuisplein - Zaandam

Rond 23.40 uur werd de 15-jarige jongen uit Heerhugowaard aangesproken op station Zaandam door een jongen. De jongen meldde dat hij het gemunt had op zijn geld en eigendommen en zei dat hij een mes op zak had. De Heerhugowaarder heeft onder deze bedreiging en na een klap in zijn gezicht zijn spullen afgegeven.

De dader werd vergezeld door een andere jongen die hem tevergeefs de beroving uit zijn hoofd wilde praten en het opnam voor het slachtoffer. De politie is op zoek naar beide jongens. Onderstaand signalement is bekend:

Jongen 1:

Ongeveer 16 jaar oud

Donkergetinte huidskleur

Normaal slank postuur

Golvend heel kort haar, zwart

Donkerblauw trainingspak

Jongen 2:

Ongeveer 16 jaar oud

Lichte huidskleur

Donkerbruin/zwart haar

Donkere snor

Normaal slank postuur

Zwarte kleding

De politie zoekt getuigen die deze avond in de omgeving van station Zaandam iets gezien of gehoord hebben. Heeft u tips? Neem dan contact op via 0900-8844, maak gebruik van het tipformulier of bel anoniem via 0800-7000.

2023157167