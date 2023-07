Straatroof – Liornestraat – Hoorn

Op donderdagmiddag rond 15.00 uur fietste een 19-jarige vrouw uit Medemblik op de Liornestraat. Ter hoogte van de Wabenstraat kwam er een zwarte scooter naast haar rijden. De opzittenden van de scooter hielden haar vast, namen al rijdend haar airpods af en gaven haar een duw. Vervolgens vertrokken de personen op de scooter en viel de vrouw op het asfalt. De vrouw moest in het ziekenhuis behandeld worden aan haar letsel.

De politie doet onderzoek naar de beroving en mishandeling. De twee personen op de scooter waren in het zwart gekleed en droegen een helm. De politie zoekt getuigen die deze middag in de omgeving van de Liornestraat iets gezien of gehoord hebben. Heeft u tips of videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844, maak gebruik van het tipformulier of bel anoniem via 0800-7000.

2023156543