Man aangehouden na bedreiging handhavers gemeente Oisterwijk

De buitengewone opsporingsambtenaren hebben aangifte gedaan. Het incident vond plaats nabij een supermarkt aan het Fabriekspad in Oisterwijk. Een man kwam geagiteerd op hen af en riep luidkeels dat hij hen in elkaar ging slaan. Ook maakte hij een beweging langs zijn nek en schreeuwde: “Zal ik anders jullie keel doorsnijden". Vervolgens liep hij naar zijn auto waaruit hij volgens een omstander een mes haalde en dat in zijn handen nam. Hierna stapte hij in zijn auto en reed met zijn vriendin als bijrijder met hoge snelheid weg. Op weg naar huis werd hij door de politie die een zoekactie was gestart in Zundert aangehouden.



Reactie burgemeester Hans Janssen:

“We tolereren geen geweld tegen onze handhavers. Daar treden we daadkrachtig tegen op. Zij moeten veilig hun werk kunnen uitoefenen. Dankzij de voortvarende aanpak van de politie is de verdachte snel aangehouden”.