Man door AT aangehouden na bedreiging met vuurwapen

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De reden van het conflict is nog niet duidelijk.



Aanhouding

De politie kreeg de melding van de bedreiging pas later op de dag binnen. Camerabeelden bevestigden het incident. Na overleg met de officier van justitie werd besloten om de verdachte die bekend staat als veelpleger buiten heterdaad aan te houden. Vrijdagavond werd hij gelokaliseerd op de Torenstraat alwaar hij door een Arrestatieteam is aangehouden.

Oproep

De recherche is op nog zoek naar het vuurwapen. Tips hierover kunnen gemeld worden aan de recherche van de politie in Zeeland op 0900-8844 of Anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000, vermeld bij contact het dossiernummer 2023186091.