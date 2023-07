Onrustige horecanacht in uitgaanscentrum, politie verricht zes arrestaties

Agenten zagen zaterdag 22 juli 2023 omstreeks 04.00 uur dat een man en een vrouw een heftig onderling conflict hadden. De dienders probeerden hen tevergeefs te kalmeren. Het stel werd erg agressief en keerde zich tegen de politie. Na hun aanhouding, bemoeiden zich er ook omstanders mee. De aangehouden vrouw verzette zich hevig. Een van de agenten werd in het gezicht slagen en liep daarbij verwondingen op. De verdachte daarvan werd aangehouden, ook volgde nog een arrestatie ter zake belediging. De dienders vormden een linie en uiteindelijk keerde met hulp van hondengeleiders en beredenen de rust weer terug. De gewonde agent is met een gelijmde wenkbrauw en flinke hoofdpijn naar huis gebracht.



Zes arrestaties

Uiteindelijk zijn tijdens de uitgaansnacht zes verdachten aangehouden. Een 18-jarige Tilburger wordt verdacht van de mishandeling van de agent. Bij hem werd een boksbeugel aangetroffen. De politie onderzoekt of daarmee ook de mishandeling is gepleegd. Twee 19-jarige Tilburgers werden opgepakt voor respectievelijk belediging en het verstoren van de openbare orde. Een 19-jarige vrouw uit Tilburg werd gearresteerd ter zake het verstoren van de openbare en het plegen van verzet.



Diefstal veiligheidsvest

Een 28-jarige uit ’s-Hertogenbosch werd mede dankzij een alerte medewerker van cameratoezicht omstreeks 04.30 uur op de Veldhovenring aangehouden ter zake diefstal. Hij had tijdens de vechtpartij op de Heuvelring een veiligheidsvest uit een politieauto gestolen. De toezichthouder zag de dief in een auto uit de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein komen. Na een korte achtervolging, waarbij een van de inzittenden het vest uit de auto gooide, werd de auto op de Veldhovenring staande gehouden. De bestuurder van het voertuig kwam overeen met de persoon die het vest gestolen had. Hij was onder invloed van alcohol. Hij blies 255 ugl en krijgt ook een proces-verbaal voor gevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed.



Mishandeling

Een 45-jarige Tilburger werd aangehouden omdat hij in een horecazaak op het Piusplein een 30-jarige Tilburger mishandeld zou hebben.