Man aangehouden na steekincident

Noordwijkerhout - Na een conflict in een woning aan de Dorpsstraat in Noordwijkerhout zijn twee personen gestoken. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juli rond middernacht. De politie hield een 20-jarige verdachte aan, die zelf ook gewond was. Zowel de verdachte als de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. We doen verder onderzoek.