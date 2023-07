Overvaller tankstation zonder buit op de vlucht

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Zij hoorde terwijl zij in het magazijn was de bel gaan van de toegangsdeur van de shop. Ze liep daarop naar de kassaruimte. Ze zag een man voor de balie die die zijn gezicht tot aan zijn ogen had afgedekt. Hij had een vuurwapen in zijn handen. Ze rende daarop terug naar het magazijn waarna de overvaller zonder buit de tankshop verliet. De dader droeg een donkere jas met capuchon en een donkere broek. Hij is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en heeft bruine ogen. Een getuige die net aan kwam rijden om te tanken zag dat de overvaller wegrende richting Westerpark.



Oproep

De politie heeft direct een onderzoek in de omgeving ingesteld maar de dader niet meer aangetroffen. Heeft u informatie over deze overval. Belt u dan met de politie van team Leijdal via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld dan het dossiernummer 2023187324