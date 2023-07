Hennepkwekerij ontdekt bij brand bedrijfspand Zeewolde

De brand is ontstaan in een ruimte die was ingericht als hennepkwekerij. De brandweer onderzoekt nog de precieze oorzaak van de brand. Er wordt ook een bouwkundig onderzoek gedaan naar de veiligheid van het pand.

Er is niemand aangehouden, wel wordt de betrokkenheid van de (ver)huurder onderzocht. Deze personen worden later uitgenodigd voor verhoor.

De hennepplanten worden in beslag genomen en vernietigd. De precieze hoeveelheid planten is op dit moment nog niet bekend, omdat het pand nog niet veilig genoeg is om te betreden.

Vermoeden van hennepkwekerij in uw omgeving?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woningen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Ruikt u een sterke hennepgeur bij u in de buurt? Ervaart u een constant zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging? Dan kunt u best wel eens te maken hebben met een hennepkwekerij.

Bel dan de politie via 0900–8844, neem contact op met uw wijkagent of Meld Misdaad Anoniem via 0800–7000. Ook is het mogelijk om bij uw gemeente melding te maken bij het vermoeden van een hennepkwekerij.