Politie treft pakketten cocaïne aan in woning en houdt bewoner aan

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek naar druggerelateerde feiten in Almere. Dit onderzoek resulteerde in de doorzoeking in de woning. Tijdens de huiszoeking werden meerdere kilo’s cocaïne, contant geld en een voertuig in beslag genomen.

Samen strijden tegen drugscriminaliteit

In de strijd tegen handel en het gebruik van drugs werkt de politie samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie en andere organisaties, zoals het RIEC. Maar die strijd kan de politie en de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers;

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’;

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden?

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.