Aanrijding met dodelijke afloop op N215

Het ongeluk vond iets na 14.00 uur plaats. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht middels een verkeersongevallenanalyse. Er is niemand aangehouden. Vooralsnog is de politie wel op zoek naar één specifieke getuige die reed op de N215 Rond 14.00 uur in de richting van Oude Tongen vanuit Middelharnis. Deze auto zou hebben moeten uitwijken voor een tegenliggende auto. Wij vragen de bestuurder van deze auto zich te melden bij de politie via onderstaande opties.