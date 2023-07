Vermoedelijk grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market aangehouden

De man stond bovenaan de lijst van verdachten van het Cybercrimeteam Rotterdam in het onderzoek naar de Genesis Market. Op de Genesis Market, de site welke door de FBI offline werd gehaald op 4 april jl., werden miljoenen gebruikersprofielen met daarin online fingerprints verkocht. Daarmee konden cybercriminelen iemands online leven aannemen. Zo was het mogelijk om op naam van slachtoffers zaken te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen.



Wereldwijd werden begin april honderden doorzoekingen gedaan. In Nederland werden 17 aanhoudingen verricht en 23 doorzoekingen gedaan. Tijdens het onderzoek kwam de 32-jarige man ook in beeld. Hij stond bovenaan de lijst van Nederlandse verdachten omdat hij vermoedelijk op grote schaal handelde op de Genesis Market. Ruben van Well van het Cybercrimeteam: “We verdenken deze man ervan dat hij voor tienduizenden euro’s heeft uitgegeven op de markt en daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market is en mogelijk zelfs tot de top 10 van grootste gebruikers wereldwijd behoort. We verdenken de man er van dat hij met zijn handelen heel veel mensen heeft gedupeerd. Er liggen aangiftes van mensen die voor tienduizenden euro’s bestolen zijn. Met de aanhouding van deze verdachte denken we een grote slag te hebben geslagen in dit onderzoek.

Meer aanhoudingen

Van Well: “De gebruikers van het platform werden na het offline halen van de site al gewaarschuwd dat meer aanhoudingen zouden volgen. We hebben samen met de FBI namelijk een schat aan informatie over de kopers van de markt. Op het internet laat je altijd sporen achter, ook als je gebruik maakt van een VPN en ook als betaling plaats vindt via crytovaluta. Het onderzoek is nog altijd in volle gang en meer aanhoudingen worden ook nu niet uitgesloten.’

Check je hack

Op www.politie.nl/checkjehack heeft de politie het mogelijk gemaakt te controleren of jouw gegevens zijn aangeboden op de Genesis Market. Sinds 4 april hebben 4.4 miljoen mensen de check gedaan. Ruim 11.800 mensen kregen een mail dat hun computer inderdaad besmet was.

“Normaal gesproken raden we mensen bij identiteitsfraude altijd aan om meteen al hun wachtwoorden te vervangen. Maar deze malware zit zo in elkaar dat dit alleen niet helpt’, vertelt Van Well. ‘De crimineel die jouw gegevens heeft aangekocht, krijgt dan gewoon een update van jouw nieuwe wachtwoord. Heb je de check nog niet gedaan, doe dit dan alsnog.” Benadrukt Van Well. Op https://www.politie.nl/onderwerpen/online-fingerprint-fraude.html is meer informatie te lezen hoe je de kwaadaardige software van je computer krijgt en hoe je jezelf nog beter online kan beschermen.