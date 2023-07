Wie weet er meer over een beschieting aan de Mollekade?

Rond twee uur in de nacht van zondag 23 juli op maandag 24 juli kregen drie inzittenden van een auto die stilstond aan de Mollekade de schrik van hun leven toen twee mannen op ze afkwamen met vuurwapens. Een van de slachtoffers werd neergeschoten. De twee verdachten vluchtten vervolgens te voet weg. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is stabiel.

Getuigen gezocht

De politie is op dit moment druk bezig met het onderzoek. Er worden getuigen gesproken en camerabeelden opgehaald. Alle informatie over dit incident is echter nog steeds welkom. Heeft u iets gezien of gehoord of camera/deurbel beelden? Geef het dan aan ons door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.