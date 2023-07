Vrouw zonder rijbewijs betrapt door politie, bijrijder moet de cel in

De politie zag het voertuig rond 18.00 uur rijden op de snelweg A58. Uit de politiesystemen bleek dat de eigenaresse van deze auto niet in het bezit was van een rijbewijs. Hierop werd de automobiliste gecontroleerd. Op de Smokkelhoekweg werd de auto aan de kant gezet en werd de controle uitgevoerd. Hier bleek dat zij inderdaad autoreed zonder dat ze in het bezit was van een rijbewijs. De bijrijder bleek tijdens de controle nog een openstaande gevangenisstraf uit te moeten zitten. Hem werd medegedeeld dat hij werd aangehouden en mee moest naar het politiebureau voor deze openstaande straf. Dat liet hij niet zomaar gebeuren. Hij verzette zich flink en trapte tegen de politieauto. Ook werd de politie door deze 25-jarige man uitgescholden en bedreigd. De bestuurster schreeuwde ondertussen ook richting de politie. Uiteindelijk zat de man in de handboeien en werd hij in de politieauto geplaatst. Tijdens het vervoer naar het politiebureau hielden de bedreigingen van de man niet op. Van deze beledigingen en bedreigingen is aangifte gedaan door de politie. De verdachte zit hiervoor vast. Na de afhandeling van deze strafbare feiten, mag de man zijn openstaande celstraf (van één dag) uitzitten. De vrouw kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.