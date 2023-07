Bezorger op straat mishandeld en beroofd, Amsterdam-Zuidoost

Rond 17.50 uur fietst het slachtoffer over het Schovenhorstpad langs de metro in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer is een bezorger en besluit op enige moment te stoppen om op zijn mobiele telefoon te kijken of hij een nieuwe bestelling heeft. Dit doet hij door van zijn fiets af te stappen en op een bankje te zitten welke enkele meters van hem vandaan is. Vervolgens zouden er twee onbekende jongens op hem aflopen en het slachtoffer hebben aangesproken. Hij vertrouwt het niet en besluit terug te gaan naar zijn fiets. Het blijkt dan al te laat te zijn. De verdachten mishandelen het slachtoffer en nemen dan zijn fiets weg.

Op dat moment zou hij een persoon op een groene deelscooter zien aankomen rijden. Achteraf blijkt dat deze bestuurder ook betrokken is bij de straatroof want één van de verdachte springt bij hem achterop, waarna alledrie de verdachten met zijn elektrische fiets vluchten in de richting van de Wethouder Driessenstraat.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in de zaak en is op zoek naar getuigen die meer weten over deze nare zaak. Heeft u rond het tijdstip van 18.00 uur ter hoogte van het Schovenhorstpad meer gezien? Dan spreekt de recherche u graag. Dat kan via de onderstaande mogelijkheden. Heeft u beeldmateriaal via bijv. een dashcam? Dan kunt u deze via het tipformulier uploaden. Vergeet u niet tijdens het bellen om proces-verbaalnummer PL1300_2023167543.