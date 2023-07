Bewoners bruut overvallen in woning

Rond 03.45 uur drongen meerdere gemaskerde mannen het huis binnen. Op dat moment sliep het echtpaar en ook hun zoon was aanwezig in de woning. De overvallers bonden de slachtoffers vast waarbij de 78-jarige bewoner en zijn zoon werden geslagen door de overvallers. Hierbij raakte de 78-jarige man gewond. De overvallers zijn daarna gevlucht rond 03.52 uur in nog onbekende richting. Vervolgens kon de politie rond 03.55 uur worden gealarmeerd. Het 78-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De recherche doet uitgebreid onderzoek.

Signalement verdachten

De verdachten zijn vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige auto. Tijdens de overval droegen zij waarschijnlijk bivakmutsen.

Getuigenoproep

Een woningoverval is een zeer gewelddadige vorm van criminaliteit en heeft een enorme impact op betrokkenen. De recherche is daarom dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben rond deze brute woningoverval. Naast dat de politie uitgebreid buurtonderzoek doet, zijn tips van getuigen ook zeer welkom. Hebt u camerabeelden uit de omgeving vlak voor de overval of na de overval rond het tijdstip van 03.45 uur? Of heeft u verdachte activiteiten gezien in de dagen voor de overval in de omgeving van de woning aan de Vinkenweg?

Bel dan met de Opsporingstiplijn 0800-6070, het algemene nummer 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Ook kunt u anoniem een tip geven via M. 0800-7000.