Karin Krukkert gestart als politiechef Eenheid Den Haag

Karin werkte al zo’n 25 jaar bij de Eenheid Den Haag (en voormalig politiekorps Haaglanden) en vervulde daar verschillende leidinggevende functies, onder meer als teamchef bij de Haagse bureaus Segbroek en Jan Hendrikstraat en als sectorhoofd in Den Haag Centrum. Vanuit die laatste functie maakte zij in januari 2017 de overstap naar de Eenheid Rotterdam waar zij startte als hoofd Operatiën en in 2019 werd benoemd tot plaatsvervangend politiechef.

Trots

De terugkeer naar de Eenheid Den Haag is voor haar niet vreemd. ‘Ik ben hier ooit mijn loopbaan begonnen en heb hier altijd met veel plezier gewerkt. En al doet mijn accent wellicht anders vermoeden, ik woon al langer hier in de regio dan daar waar mijn roots liggen.’ Karin, die ooit bij de politie ging werken vanuit de behoefte om iets te kunnen betekenen voor de samenleving, heeft zin om aan de slag te gaan. ‘Ik ben elke dag trots op de collega’s die dagelijks dat (spreekwoordelijke) pak aan trekken en een stap vooruitzetten in een complexe maatschappij waar iedereen iets van de politie vindt.’

Ontwikkeling

Voor de komende jaren vertrouwt zij erop dat de eenheid zich verder blijft ontwikkelen. ‘Ik geloof er sterk in om vooral in te zetten op de dingen waar je invloed op hebt’, licht ze toe. ‘Daarom moeten we ons blijven ontwikkelen zodat we over een aantal jaar een eenheid zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar niemand zich buitengesloten voelt en waar iedereen wordt uitgedaagd om zijn of haar eigen talent in te zetten. En dat we op die manier met z’n allen staan voor een goed politieproduct.’



De komende weken zullen voor Karin in het teken staan van een (hernieuwde) kennismaking met de eenheid en partners waar de politie mee samenwerkt.