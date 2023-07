Politie lost schoten bij aanhouding man in Dordrecht

Dordrecht - Agenten losten op maandag 24 juli twee schoten, nadat een verdachte die vermoedelijk in het bezit was van een vuurwapen, niet voldeed aan de bevelen die zij gaven. Nadat er een waarschuwingsschot was afgevuurd, werd er gericht geschoten. De verdachte raakte niet gewond en kon hierna worden aangehouden.