Politie trekt vuurwapen bij mogelijke ruzie in woning

De agenten reden rond 22.00 uur naar de flatwoning. Toen zij bij de voordeur stonden, hoorden zij dat er mensen aanwezig waren. Desondanks werd de deur niet geopend. Omdat de dienders wilden weten of iedereen in orde was, verzochten zij de bewoners de deur te openen. Hier werd geen gehoor aan gegeven. Plots trok de bewoner toch de deur open. Hij liep met een groot mes in zijn handen op een van de agenten af. Hierop voelde de diender zich genoodzaakt om een vuurwapen op de man te richten. De bewoner legde het mes vervolgens weg en gaf zich over. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Hij zit vast voor verder onderzoek. De politie deed aangifte tegen de man. In de woning bleek iedereen ongedeerd.