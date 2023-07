Tragisch verkeersongeval met dodelijke afloop

De 86-jarige bestuurder reed met zijn personenauto, een aangepaste automaat, achteruit een oprit af. Hij heeft kennelijk in plaats van geremd, gas gegeven. Hierdoor reed zijn personenauto vol gas achteruit door zijn voortuin over twee rijbanen en een groenstrook waarna hij een nietsvermoedende fietser raakte die over het fietspad reed. Het slachtoffer kwam ten val. De auto kwam uiteindelijk via twee voortuinen van overburen tegen een andere personenauto tot stilstand.



Het slachtoffer werd met zeer ernstige verwondingen met een ambulance naar Rotterdam vervoerd. Onderweg is hij echter overleden. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd, het CBR is daarover geïnformeerd.