Verdachte schietpartij Roosendaal aangehouden in Spanje

Roosendaal - De 32-jarige Bredanaar die verdacht wordt van de schietpartij op de Philipslaan op vrijdag 3 maart 2023 is vorige week in Spanje in Tarifa door de Spaanse politie aangehouden. Hij is vandaag overgeleverd aan Nederland en inmiddels ingesloten in een cellencomplex. Bij het schietincident raakte die middag een 19-jarige man gewond.