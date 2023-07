Verkeersruzie loopt uit op aanrijding en mishandeling

Volgens de verdachte, die met zijn vrouw en dochter in een personenauto reed, voegde het slachtoffer met zijn bestelauto op de uitvoegstrook van de A16 plotseling voor hen in waardoor zij moesten uitwijken naar de vluchtstrook. Hij wilde daar verhaal over halen. Op de A58 ter hoogte van Etten-Leur kwam de bestelauto met de voorzijde in aanrijding met de achterzijde van de personenauto. Na de aanrijding liep de verdachte naar de bestelauto. Hij sloeg die bestuurder meerdere keren in het gezicht.



De politie was met meerdere eenheden vanwege een andere melding in de omgeving snel ter plaatse. De agenten besloten om eerst verder onderzoek te doen naar de toedracht van de aanrijding en de mishandeling en de verdachte later te verhoren.