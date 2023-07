Steekincident in woning St.-Annaparochie: verdachte aangehouden

Rond 8:15 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen dat er mogelijk een geweldsincident plaats had gevonden aan de Wieringerstraat. Ter plaatse bleek het te gaan om een steekincident. In de woning troffen toegesnelde hulpdiensten een 32-jarige man uit de gemeente Waadhoeke met steekverwondingen aan. De verdachte was op dat moment niet meer op de plaats van het incident aanwezig. Aan het begin van de middag heeft een 27-jarige man uit de gemeente Waadhoeke zich aan het bureau in Harlingen gemeld als verdachte. Hij is daar aangehouden, zit op dit moment nog vast en wordt verhoord.

Onderzoek loopt volop

De politie startte na de melding direct een onderzoek in en rondom de woning aan de Wieringerstraat. Rond 10:40 uur werd ook de brandweer gealarmeerd voor een controle in de woning waar het slachtoffer gewond werd aangetroffen. Het onderzoek gaat door en we spreken met het slachtoffer en getuigen en verhoren de verdachte.

Heeft u informatie of bent u getuige geweest van dit steekincident en heeft u de politie nog niet gesproken? Of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam uit de omgeving van de Wieringerstraat? Neem in al die gevallen direct contact met ons op. Dit kan door te bellen met 0900-8844. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Anoniem uw informatie delen kan via 0800-7000.