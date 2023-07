Wapens aangetroffen bij supportersgroep in Enschede

Bij een supportersgroep in Enschede heeft de politie vanavond wapens aangetroffen. Locoburgemeester Niels van den Berg van Enschede heeft naar aanleiding van dit feit in afstemming met politie en Openbaar Ministerie (OM) besloten om het preventief fouilleren van supportersgroepen toe te staan in de gemeente Enschede.

Deze tijdelijke extra bevoegdheid voor de politie geldt vanaf 26 juli 2023 21.45 uur voor de hele gemeente Enschede en is specifiek gericht op alle supportersgroepen. Het is bedoeld om geweld tussen supportersgroepen te voorkomen en voor de veiligheid van de inwoners.