Geslaagde eerste grote integrale vaarcontrole op het Veluwemeer

De controle startte vanaf de Harderhaven van Zeewolde op zaterdagmiddag om 14.00 uur en duurde zo’n vier uur. Het was de eerste keer dat de politie samen met haar partners zo’n grote actie op het Veluwemeer uitvoerde. Politieagenten stapten aan boord van verschillende pleziervaartuigen voor een controle, maar vooral ook om contact te maken en om uitleg te geven over ondermijning op het water. Er werden flyers uitgedeeld met informatie over criminaliteit op het water.

Boetes

De acties was voornamelijk gericht op de bewustwording. Toch werden een paar boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Maar gelukkig hadden de meeste schippers hun zaken aan boord op orde.

Stop ondermijning samen

Criminaliteit op het water en in jachthavens komt steeds vaker voor in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan pleziervaartuigen die met crimineelvermogen zijn verkregen, maar denk ook aan drugssmokkel en mensensmokkel over het water. In de strijd daartegen werkt de politie onder andere samen met gemeentes, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere organisaties, zoals het RIEC. Uw ogen en oren zijn daarbij ook nodig! Ziet u bijvoorbeeld één van deze signalen?

Scheef beladen boot;

Veel mensen aan boord;

Onhandig en onlogisch gedrag op het water;

Raar moment van uitvaren met een snelle boot (bij slecht weer, in de nacht of vroege ochtend).

Meld dit dan bij politie. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bij spoed bel 112.