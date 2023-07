Mishandeling - Kogerpolderbrug - Zuidschermer

Het slachtoffer reed in zijn vrachtwagen op de N244, toen hij werd afgesneden door een blauwe Hyundai Tucson. Ter hoogte van de Kogerpolderbrug zetten beide bestuurders hun auto stil en stapten uit. Bij de woordenwisseling die ontstond, werd het slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn arm gestoken. De verdachte vertrok daarop richting Purmerend. Het slachtoffer reed richting het ziekenhuis, waar de wond moest worden gehecht. Het voorval vond plaats tussen 9.45 en 10.30 uur.

Signalement

De politie is op zoek naar de verdachte. Zijn signalement luidt als volgt:

Man

Blanke huidskleur

Rond de 75 jaar oud

Rond de 1,75m lang

Kaal met een ringbaardje

Hij reed in een nieuw model Hyundai Tucson, in de kleur blauw.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over deze mishandeling. Bent u getuige geweest? Meld u dan via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (dashcam)beelden die tussen 9.45 en 10.30 uur zijn gemaakt in de omgeving van de Kogerpolderbrug. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023151417