Voertuig in brand gestoken; Diemen

Rond 00.10 uur horen bewoners in de Heivlinderweg luide knallen. Het blijkt dat een voertuig in brand staat. Medewerkers van de brandweer zijn ter plaatse gegaan en hebben het voertuig geblust. Omdat er mogelijk sporen in en om het voertuig aanwezig zijn, is het voertuig voor medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) in beslaggenomen. Uit onderzoek blijkt dat er in de nabije omgeving een persoon met een helm met opvallende rode duivel oortjes op, is gezien. De recherche wil dan ook graag weten wie die persoon is.

Getuigenoproep

Heeft u meer informatie over de brand? Weet u waarom specifiek dit voertuig in brand is gestoken? Dan spreekt het onderzoeksteam u graag. Via onderstaande mogelijkheden kunt u in contact komen met het team. Heeft u beeldmateriaal van bijv. RingMyDoorbell of van een dashcam? Dan kunt u die uploaden via het tipformulier. Vergeet u alstublieft niet om tijdens het bellen met het regionaal servicecentrum om proces-verbaalnummer PL1300_2023168676 door te geven.