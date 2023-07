Getuigen gezocht van explosie bij woning Jagerslaan

Politieagenten hebben onmiddellijk een plaats delict gemaakt. Vermoedelijk zijn één of meerdere verdachten gevlucht in de richting van de Storm van ’s-Gravenzandeweg.

Heeft u informatie?

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie. Ook beelden van de omgeving kunnen het onderzoek helpen. Denk bijvoorbeeld aan een bewakingscamera, dashcam of deurbelcamera uit de directe omgeving van de Jagerslaan in Wassenaar.

U kunt uw informatie delen door te bellen met de Opsporingstiplijn 0800-6070 of het algemene nummer 0900-8844 te bellen. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met M. 0800-7000.