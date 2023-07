Jongeren op boot besmeurd; getuigen gezocht

Rond 14.45 uur voer de groep jongeren in hun boot over de Singel ter hoogte van de Reuvensbrug, toen twee onbekende personen vanaf de brug een emmer met drek over hen heen gooide. De twee verdachten, in het zwart gekleed, gingen er vervolgens vandoor. De groep jongeren deed aangifte.

Signalement verdachte

Van een van de verdachten is een duidelijk signalement bekend. Het gaat om een man met een lichte huidskleur van tussen de 20 en 30 jaar oud met een normaal postuur. Hij heeft donkerkleurig kort haar, droeg donkere bovenkleding en een zwart petje.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die op zaterdag 24 juni tussen 14.30 uur en 15.10 uur iets gezien of gehoord hebben op de Singel in Leiden in de buurt van de Reuvensbrug. Heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is ook mogelijk via M 0800-7000.