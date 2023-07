Overval met vuurwapen in een woning in Best

Op de afgesproken tijd stonden een man en een vrouw bij de woning van het slachtoffer. Nadat zij de smartphone bekeken hadden, draaiden het stel zich om. Zij wilden zonder te betalen de telefoon meenemen en de woning verlaten. Het slachtoffer reageerde hierop en wilde hen tegenhouden, waarop de man zich omdraaide met een vuurwapen in zijn hand. Vervolgens gingen de twee verdachten er te voet vandoor.

Wij zijn op zoek naar deze twee verdachten. Zij hebben het volgende signalement:

Man:

Blank

27-28 jaar

Normaal postuur

1.75 meter lang

Zwarte pet

Opvallend dikke zwarte trui

Lange broek

Beginnend stoppelbaardje

Vrouw:

Blank

25 jaar

Postuur onbekend

Wijde witte trui met capuchon

1.65 meter lang

Lichtblond stijl haar tot op of over de schouder

Onderzoek

Momenteel werken wij druk aan het onderzoek. Heeft u iets opvallens gezien of beschikt u over camerabeelden? Laat het ons dan weten! Dat kan via het tipformulier, telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.