Getuigenoproep overval Bezaanjachtplein

Op deze ochtend rond 07.30 uur breken twee mannen met veel geweld de voordeur van de op dat moment nog gesloten winkel open. Zodra ze binnen zijn, bedreigen ze het aanwezige winkelpersoneel en pakken ze verschillende goederen en geld. Vervolgens verlaten de mannen het pand en fietsen op een donkere en gele fiets weg in de richting van Westerlengte.

Beide mannen hebben een licht getinte huidskleur, waren in het zwart gekleed, zijn rond de 180 à 185 centimeter lang en droegen beiden een bivakmuts. De een had een slank en de ander had een fors postuur. Door de politie is er in en rond de winkel (sporen)onderzoek gedaan en er zijn verschillende getuigen gesproken. Een onderzoeksteam zal verder onderzoek doen naar deze overval en de verdachten.

Kunt u helpen bij het onderzoek?

De politie wil graag weten wie verantwoordelijk zijn voor deze overval. Het onderzoeksteam komt dan ook graag in contact met getuigen. Heeft u de verdachten na de overval gezien of heeft u andere informatie? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons! Neem contact op met de politie via onderstaande telefoonnummers. Dit kan ook anoniem.