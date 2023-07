Hennepplantage opgerold in Elsloo

Daarop is een onderzoek ingesteld. In de woning zijn in de kelder een in opbouw zijnde hennepplantage, potgrond, twee koolstoffilters en tientallen droogrekjes, aangetroffen. Na het openen twee andere ruimtes in de kelder is nog een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Er was sprake van diefstal stroom en water. In de woning is een 36-jarige man uit Venlo aangehouden.

Drugshandel is ondermijning

Het handelen in drugs is een vorm van ondermijning. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. De strijd tegen ondermijning gebeurt door onder meer politie, gemeenten, bedrijven, waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.

