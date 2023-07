Alles in het werk om C2000 te verbeteren

Henk Geveke, die vanuit de korpsleiding verantwoordelijk is voor C2000, reageert daarmee op de conclusies van de Arbeidsinspectie dat het communicatiesysteem niet goed werkt. Daardoor zou de veiligheid van agenten en burgers in het geding zijn. Bovendien overtreedt de politie de wet, stelt de inspectie. De politie heeft zes maanden de tijd gekregen om de problemen te verhelpen.



‘Het voelt misschien alsof we collega’s aan hun lot overlaten, zegt Geveke. “Dat beeld is in de media ontstaan en dat vind ik jammer. Dat doen we zeker niet. De veiligheid van collega’s staat voorop, altijd. We begrijpen heel goed dat collega’s zich onveilig en gefrustreerd voelen als het systeem niet goed werkt en de terugvalopties niet makkelijk en snel kunnen worden ingezet.



Het ministerie van J&V is eigenaar van het systeem en daarom ligt het probleem uiteindelijk daar op tafel. We doen er samen met het departement alles aan om de dekking van C2000 technisch te verbeteren.’



‘Dat doen we bv. door extra masten te plaatsen in gebieden waarvan we weten dat er minder dekking is. Maar we proberen bijvoorbeeld ook het bereik van antennes en portofoons te versterken. Ondanks deze maatregelen, weten we dat een bereik van 100 procent niet haalbaar is. En juist om collega’s veilig te laten werken, willen we dat zij beter zijn uitgerust om terugvalopties in te zetten. Daar hebben we als organisatie iets te doen.’