Tien aanhoudingen door politie ivm conference league

Ons politieoptreden is erop gericht dat alles veilig en rustig verloopt zowel voor, tijdens als na de voetbalwedstrijd FC-Twente tegen Hammarby IF. Met de informatie die wij via verschillende kanalen binnenkrijgen proberen wij confrontaties tussen verschillende supportersgroepen in de openbare ruimten te voorkomen. Hier helpen de genomen maatregelen als de noodverordening in het centrum van Enschede, het noodbevel in het centrum van Hengelo en de toestemming om preventief te kunnen fouilleren in de gemeente Enschede ons bij. Op deze manier hopen we dat andere gebruikers van de binnenstad, zoals winkelend publiek, horeca, bezoekers van Grolsch Summer Sounds en bewoners zich niet alleen veilig voelen maar dat ook daadwerkelijk zijn. Dit doen wij overigens niet alleen maar samen met de betrokken gemeenten, NS, Keolis, beveiligers etc.

Voor Hammarby-supporters was een speciale Fanzone ingericht bij het stadion van FC-Twente. De supporters van de Zweedse club, die in het centrum van Hengelo waren wilden te voet naar het voetbalstadion maar zijn door de politie per bus naar het voetbalstadion gebracht. Overige bezoekers van het stadion konden daardoor veilig gebruik maken van het openbaar en overige vervoer.

Inzet ME

Na de wedstrijd vond er een vechtpartij plaats in het voetbalstadion. Hierbij werden rake klappen over en weer uitgedeeld tussen de supportersgroepen. De Mobiele Eenheid is daarop ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Ook rondom het stadion was het onrustig en is er inzet geweest van diverse eenheden. Het overgrote deel van de Hammarby-supporters is uiteindelijk door de politie gefaciliteerd met vervoer naar hun hotel.

Evenement binnenstad eerder gestopt

In verband met de incidenten is in goed overleg met de organisatoren van Grolsch Summer Sounds besloten om dit evenement eerder te beëindigen. Tevens heeft de gemeente Enschede in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie de horecaondernemers gevraagd om vanaf middernacht hun etablissement te sluiten.

De afgelopen dagen waren wij zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig in het centrum. Tot nu toe zijn er tien personen aangehouden door de politie voor oa openlijke geweldpleging, mishandeling, belediging van een ambtenaar in functie. Hierbij zit één minderjarige bij. Hij zal in de loop van de nacht weer in vrijheid worden gesteld.