Uiteindelijk zes verdachten aangehouden voor mishandeling Plein 1944

Bij de mishandeling raakte een man gewond, die ter plaatse eerste hulp kreeg en ook nog is gecontroleerd in het ziekenhuis. Het onderzoek wordt onverminderd voortgezet. Op dit moment zit nog één verdachte vast, een man van 20 uit Den Bosch. Gisteren is door de raadkamer besloten dat deze verdachte nog 90 dagen langer in bewaring blijft. De andere vijf verdachten zijn heengezonden, maar worden nog wel als verdachte beschouwd.