Drugslab aangetroffen in loods aan Gageldijk in Maarssen

Dinsdag 25 juli ontving de politie een melding over mogelijk verdachte activiteiten in een loods aan de Gageldijk in Maarssen. Na onderzoek is de politie op donderdag 27 juli het pand binnengegaan. Daar werd een middelgroot drugslab aangetroffen dat nog in werking was. In het lab werd waarschijnlijk amfetamine geproduceerd. Het drugslab was professioneel ingericht met meerdere drukvaten, chemicaliën en drugsafval.



Ontmanteling

Er zijn geen verdachten aangehouden. Ook heeft onderzoek inmiddels uitgewezen dat de eigenaar van de loods niet betrokken is. De politie is gisteren en vandaag bezig geweest met de ontmanteling van het drugslab en het afvoeren van de chemicaliën. De aangetroffen stoffen zullen worden vernietigd.

Groot risico

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is levensgevaarlijk. De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht heeft daarom besloten de loods per direct te sluiten.

Herken de signalen

Voor de politie zijn mensen in de buurt erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Een drugslab herken je onder andere aan voertuigen of bestelbusjes die op vreemde tijdstippen naar het pand toe rijden. Men probeert vaak zo onopvallend mogelijk in- en uit te laden, maar soms zie je mensen sjouwen met jerrycans of vaten. Bij een drugslab kan een chemische – soms anijsachtige - lucht vrijkomen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de ramen en deuren zijn vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.



Tips

Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.