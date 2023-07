Verkeersongeval – Hoofddorp – Drie Merenweg N205

Rond 08.45 uur vond het ongeval plaats. De 27-jarige bestuurster overleed ter plekke. De andere betrokkene, een 36-jarige man uit Lisse, is onderzocht in en ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is voorlopig nog onduidelijk. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeval.

Automobilisten die mogelijk getuigen zijn geweest van het ongeluk of mensen die meer weten over de toedracht kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

2023161167