Twee nieuwe aanhoudingen dodelijk schietincident Vikingpad

Het schietincident vond op 18 juli rond 16.00 uur plaats op het Vikingpad nabij de parkeerplaats daar. Een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte bij het incident gewond en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Wat zich precies heeft afgespeeld en waarom, is onderwerp van het onderzoek. Getuigen hebben verklaard dat zij een harde knal hoorden, waarna een gewonde man een rode auto in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed. Toen gealarmeerde agenten ter plaatse niemand aantroffen, startten ze een onderzoek in de omgeving en kort daarna werd duidelijk dat de gewonde man naar een ziekenhuis was gebracht. De betrokken rode auto werd daar ook aangetroffen en in beslag genomen.

Eerder aangehouden verdachten

Naar aanleiding van het schietincident zijn nog diezelfde dag twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Almere. Hun rol bij de beschieting is verder onderzocht, maar beide mannen zijn diezelfde dag nog heengezonden en zijn geen verdachten meer in deze zaak.

Nieuwe aanhoudingen

Een Team Grootschalige Opsporing doet uitgebreid onderzoek naar het incident en dat resulteerde op maandag 24 juli in de aanhouding van een 24-jarige Amsterdammer. Op woensdag 26 juli volgde nog een aanhouding van een 25-jarige man uit Amsterdam. Beide mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden kan de politie op dit moment geen verdere informatie verstrekken. Vrijdag 28 juli zijn beide mannen voorgeleid aan de rechter-commissaris en zij blijven langer vastzitten.

Oproep getuigen

Eerder werd al de oproep gedaan om te spreken met getuigen en die is nog steeds van kracht. Uit de inmiddels beschikbare informatie blijkt dat er na het schietincident waarschijnlijk een relevante getuige is weggefietst van de plaats delict. De politie heeft deze persoon nog niet kunnen spreken. Bent u dit? De recherche komt graag met u in contact. Alle andere getuigen in deze zaak wordt ook opgeroepen om zich bij de politie te melden.

Camerabeelden IJdoornlaan

Daarnaast zoekt het onderzoeksteam op dit moment dringend naar camerabeelden van de IJdoornlaan die gemaakt zijn rond het tijdstip van de beschieting. Woont u aan de IJdoornlaan en heeft u camerabeelden van dinsdagmiddag 18 juli? Neem dan contact op met de politie. Reed u rond 16.00 uur die middag op de IJdoornlaan en bent u in het bezit van een dashcam? Ook dan hoort de recherche graag van u.

Informatie delen

Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Bent u getuige, heeft u camerabeelden of weet u bijvoorbeeld meer over een mogelijke toedracht of achtergronden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Vermeld hierbij het zaaksnummer van het onderzoek: 2023162540.

Melden verdachte situaties

Het dodelijke schietincident zorgt – begrijpelijk – voor gevoelens van onveiligheid bij de mensen die regelmatig bij of in de omgeving van het Vikingpad komen. Los van het feit dat de recherche alles op alles zet om de verantwoordelijken voor dit incident op te sporen, is het belangrijk om verdachte activiteiten te melden aan de politie. Dan kunnen agenten daar direct op acteren. Bent u getuige van een misdrijf? Bel dan 112. Ziet u een verdachte situatie en wilt u dit doorgeven aan de politie? Doe dit dan via 0900-8844.