Aanhouding na grote hennepvondst

De wijkagent reed in de vroege ochtend over het bedrijventerrein toen hij bij een leegstaand pand een auto en een enorme stapel dozen zag staan. Hij stapte op de man naast de auto af en stelde hem wat vragen. De man gaf een verklaring, maar terwijl de wijkagent verder reed op weg naar een afspraak besloot hij medewerkers van Handhaving en Toezicht van de Gemeente Vlaardingen te vragen om nog eens langs te gaan en poolshoogte te nemen.



Medewerkers van Handhaving en Toezicht zochten de man en het pand op en vroegen de man één van de dozen open te maken. Toen bleek dat deze en nog zo’n 20 andere dozen gevuld waren met zakjes hennep. In totaal ruim 200 kilo. De 54-jarige Rotterdammer die bij de dozen stond, is aangehouden en de drugs is in beslag genomen en vernietigd. De politie doet onderzoek naar eventuele andere betrokkenen.

Foto's: Politie Rotterdam