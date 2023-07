Politie onderzoekt mogelijk schietincident

Agenten troffen ter plaatse niets meer aan. Volgens getuigen zou er een groep personen en een aantal voertuigen bij betrokken zijn geweest. De recherche onderzoekt de zaak.

Getuigen

Weet u meer? Of heeft u rond 1.50 uur iets gezien in de omgeving van de Groenedijk? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 2023191813.